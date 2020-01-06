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  • Son Güncelleme: 06.01.2020 13:20

: Rus savaş si 'nda facianın eşiğinden döndü

haberi... Rus Donanmasının Kuzey filosuna ait 055 Borda numaralı Slava sınıfı füze si 'Mareşal Ustinov' gemisi boğaza girmek için yaklaştığı sırada şiddetli fırtına sebebiyle sürüklenme riski geçirdiği anlar kameralara yansıdı.

Rus Donanmasının Kuzey filosuna ait 055 Borda numaralı Slava sınıfı füze si 'Mareşal Ustinov' dün saat 15.30 sıralarında Karadeniz'den 'na giriş yaptı.



Geminin boğaz geçişine 3 sahil güvenlik ve 2 deniz polisi botu eşlik etti.



Yaklaşık 1 saatte Dolmabahçe açıklarına ulaşan geminin güvertesinde çok sayıda Rus askerinin olduğu görüldü. 186 metre uzunluğundaki gemi yaklaşık 1,5 saatlik yolculuğunun ardından Moda açıklarına demirledi. Gemi bugün ise Kabataş'a yanaşırken sürüklendi. Sürüklenen gemiye kurtarma botu müdahale etti.


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