Sarıkamış Harekatı'nın 105'inci yılında donarak şehit olan 90 bin askere vefa Sarıkamış Harekatı'nın 105'inci yılında 'Gençlik Şühedanın İzinde Yürüyor' sloganı ile anma yürüyüşü düzenlendi. Vatan savunmasında donarak şehit olan 90 bin Mehmetçik için gerçekleştirilen anmada, meşaleli yürüyüşler ve kardan heykellerin açılışları gerçekleşti. 20 binin üzerinde vatandaş, eksi 10 derece olan hava sıcaklığına rağmen, sabahın erken saatlerinde Allahuekber Dağları'nda yürüyüş gerçekleştirdi.

Sarıkamış Harekatı'nın 105'inci yılında 'Gençlik Şühedanın İzinde Yürüyor' sloganı ile anma yürüyüşü düzenlendi. Vatan savunmasında donarak şehit olan 90 bin Mehmetçik için gerçekleştirilen anmada, meşaleli yürüyüşler ve kardan heykellerin açılışları gerçekleşti. 20 binin üzerinde vatandaş, eksi 10 derece olan hava sıcaklığına rağmen, sabahın erken saatlerinde Allahuekber Dağları'nda yürüyüş gerçekleştirdi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu,



Bakan Kasapoğlu, "Şühedanın izinde yürüyoruz. O ecdada layık olma bilinciyle onların yolundan yürüyen bir gençlik var" dedi.







Genç-yaşlı 20 bin aşkın kişi, eksi 10 derecede törenlere katıldı.

Harekatı'nın 105'inci yılında 'Gençlik Şühedanın İzinde Yürüyor' sloganı ile anma yürüyüşü düzenlendi. Vatan savunmasında donarak şehit olan 90 bin Mehmetçik için gerçekleştirilen anmada, meşaleli yürüyüşler ve kardan heykellerin açılışları gerçekleşti. 20 binin üzerinde vatandaş, eksi 10 derece olan hava sıcaklığına rağmen, sabahın erken saatlerinde Allahuekber Dağları'nda yürüyüş gerçekleştirdi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Türkiye 'nin dört bir tarafından gelen her yaştan vatandaş, ellerinde Türk bayraklarıyla ecdadı yad etti.Bakan Kasapoğlu, "Şühedanın izinde yürüyoruz. O ecdada layık olma bilinciyle onların yolundan yürüyen bir gençlik var" dedi.Genç-yaşlı 20 bin aşkın kişi, eksi 10 derecede törenlere katıldı. KAHRAMANLAR ÖLMEZ

İ zmir Adliyesi önünde, 3 yıl önce teröristlerle kahramanca mücadele ederek şehit düşen polis memuru Fethi Sekin, memleketi Elazığ'da kabri başında anıldı.













Fethi Sekin



VEDAT YETİK



Adliyesi önünde, 3 yıl önce teröristlerle kahramanca mücadele ederek şehit düşen polis memuru PKK 'lı çatışmaya girerek onlarca insanın canını kurtaran Sekin'in babası, "Biz ölmedik siz öldünüz, biz bitmedik siz bittiniz. Fethi nasıl son nefesine kadar bu vatanı savunduysa, bizler de kanımızın son damlasına kadar bu aziz ve cennet vatanı daha da güzelleştirmeye ant içtik" dedi. TÜM MANŞETLER