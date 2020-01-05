MSB açıkladı: YPG'li 2 terörist daha teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Suriye'deki barınma alanlarından kaçan 2 PKK/YPG'li terörist daha Şanlıurfa Suruç'taki hudut karakoluna teslim olduğu duyuruldu.
Ayrıntılar geliyor...
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Suriye'deki barınma alanlarından kaçan 2 PKK/YPG'li terörist daha Şanlıurfa Suruç'taki hudut karakoluna teslim olduğu duyuruldu.
Ayrıntılar geliyor...
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