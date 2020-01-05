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  • 05.01.2020 16:02
  • Son Güncelleme: 05.01.2020 16:02

MSB açıkladı: 'li 2 terörist daha teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 'deki barınma alanlarından kaçan 2 /'li terörist daha Suruç'taki hudut karakoluna teslim olduğu duyuruldu.

MSB açıkladı: YPG'li 2 terörist daha teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 'deki barınma alanlarından kaçan 2 /'li terörist daha Suruç'taki hudut karakoluna teslim olduğu duyuruldu.

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