Mersin'de etkisini gösteren sağanak yağışlar nedeniyle yarın okulların tatil edilip edilmeyeceği merak ediliyor. Dün açıklama yapan Mersin Valisi Ali İhsan Su, kentte akşam başlayan yağış sonrasında sosyal medyada okulların tatil edileceği yönündeki haberlerin asılsız olduğunu bildirmişti. Peki, Mersin'de yarın okullar tatil mi? 6 Ocak Pazartesi MEB Mersin tatil açıklaması yapıldı mı? İşte detaylar...

MERSİN'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Mersin'de okulların tatil olup olmayacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacak.

MERSİN'DE YARIN VE SALI GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

Yarın sabah saatlerinde İç Anadolu'nun güneyinde görülecek kar yağışlarının, Antalya'nın doğusunun iç kesimleri, Isparta'nın güney ve doğu, Konya ve Karaman'ın güney, Mersin ve Adana'nın iç ve dağlık kesimleri ile Niğde'nin güney ilçelerinde salı gece saatlerine yoğun (20-50 santimetre) olması beklendiğinden başta İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayan Alacabel ve Sertavul geçitleri olmak üzere buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.