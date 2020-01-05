Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesi iki ülke arasındaki gerilimi üst noktaya taşıdı. İran hükümeti nükleer anlaşmadaki taahhütlerin hiçbirisine uymayacağını duyurdu.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Ortadoğu'daki kılıcı olarak adlandırılan Kasım Süleymani'nin öldürülmesi için talimat vermişti.

Trump daha önce yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: "Dünyayı, son zamanlarda yüzlerce İranlı protestocu ve hayatında öldürdüğü tüm insanların yanı sıra bir Amerikalıyı öldürüp birçoğunu da yaralayan teröristlerinden temizlediğimiz için İran bazı ABD unsurlarını hedef alma konusunda oldukça cesurca konuşuyor. (Süleymani) Zaten Büyükelçiliğimize saldırıyordu ve başka yerleri vurmak üzere hazırlık yapıyordu. İran zaten yıllardır sorundan başka bir işe yaramadı. Bu bir uyarı olsun: İran Amerikalılara veya Amerikan unsurlarına saldırırsa biz (yıllar önce İran tarafından rehin alınan 52 Amerikalıyı temsilen) 52 İran sahasını hedef almış bulunmaktayız. Bazıları üst düzey ve İran ve İran kültürü açısından çok önemli. Bu hedefler ve İran'ın kendisi çok hızlı ve çok sert bir şekilde vurulacaktır. ABD daha fazla tehdit istemiyor."