Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği yakınlarına 2 füze atıldığı açıklandı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bağdat Yeşil Bölge'de bulunan ABD Büyükelçiliği yakınına 2 füze düştü.

1 füzenin ise Yeşil Bölge'nin dışına düştüğü ve yaralılar olduğu bildirildi.

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği yakınlarına dün de füzeli saldırı düzenlenmişti.



