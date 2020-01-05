Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği yakınlarına 2 füze atıldığı açıklandı.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bağdat Yeşil Bölge'de bulunan ABD Büyükelçiliği yakınına 2 füze düştü.
1 füzenin ise Yeşil Bölge'nin dışına düştüğü ve yaralılar olduğu bildirildi.
ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği yakınlarına dün de füzeli saldırı düzenlenmişti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.