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  • Son Güncelleme: 05.01.2020 23:35

Son dakika: 'nin Büyükelçiliği yakınlarına füzeli saldırı

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Irak'ın başkenti 'ta bulunan ’deki Büyükelçiliği yakınına 2 füze düştü. Olayda yaralıların olduğu bildirildi.

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği yakınlarına saldırı

Irak'ın başkenti 'ta Büyükelçiliği yakınlarına 2 füze atıldığı açıklandı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bağdat 'de bulunan ABD Büyükelçiliği yakınına 2 füze düştü.

1 füzenin ise Yeşil Bölge'nin dışına düştüğü ve yaralılar olduğu bildirildi.

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği yakınlarına dün de füzeli saldırı düzenlenmişti.

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