Önemli görüşme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefonda görüştü. Bakanlar; Suriye, Libya ve Irak'ta yaşanan olaylarla, bölgedeki son gelişmeleri konuştu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefonda görüştü. Bakanlar; Suriye, Libya ve Irak'ta yaşanan olaylarla, bölgedeki son gelişmeleri konuştu.
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