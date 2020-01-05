Önemli görüşme Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefonda görüştü. Bakanlar; Suriye, Libya ve Irak'ta yaşanan olaylarla, bölgedeki son gelişmeleri konuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefonda görüştü. Bakanlar; Suriye, Libya ve Irak'ta yaşanan olaylarla, bölgedeki son gelişmeleri konuştu. TÜM MANŞETLER