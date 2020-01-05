Başkan Erdoğan'ın telefon diplomasisi Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih ile birer telefon görüşmesi yaptı. Görüşmelerde; bölgedeki son gelişmeler ve ikili ilişkiler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih ile birer telefon görüşmesi yaptı. Görüşmelerde; bölgedeki son gelişmeler ve ikili ilişkiler ele alındı. TÜM MANŞETLER