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Başkan Erdoğan'ın telefon diplomasisi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih ile birer telefon görüşmesi yaptı. Görüşmelerde; bölgedeki son gelişmeler ve ikili ilişkiler ele alındı.

Telefon diplomasisi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih ile birer telefon görüşmesi yaptı. Görüşmelerde; bölgedeki son gelişmeler ve ikili ilişkiler ele alındı.

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