Diyarbakır annelerinin nöbeti 124'üncü gününde: Buradan kalkmayız

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin oturma eylemi 124'üncü gününe girdi. Kızı Yasemin için oturma eylemine katılan anne Yıldız Ballı, "Hiç heveslenmesinler buradan kalkmayacağız. 'Soğuktur, kıştır, bunlar gidecek' demesinler, gitmeyeceğiz" diye haykırdı.
- Güncel
- 05.01.2020
- Gazete
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