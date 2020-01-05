Sivas'ta yarın okullar tatil mi? Türkiye'nin birçok ilinde etkisini gösteren kar yağışlarının ardından vatandaşlar Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıları yakından takip ediyor. Aynı zamanda Sivas'ta yaşayan öğrenci ve veliler okulların tatil olup olmadığını merak ediyor. Bu hafta birçok ilimizde kar yağışları başladı. Kar yağışları eğitim hayatını da olumsuz etkiliyor. Yurdun büyük bir kesimini etkisi altına alan kar yağışı Sivas'ta etkili olacak. Kar yağışının en çok görüleceği illerimizden biri olan Sivas hafta başından itibaren beyaz örtüyle örtülecek. Sivas'ta okullar tatil edilecek mi konusunda Valilik'ten son dakika açıklaması gelmesi durumunda haberimizde yer alacaktır. Detaylar ve haberler takvim.com.tr'de

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