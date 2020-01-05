Eskişehir'de yarın 7 Ocak Salı okullar tatil mi? Ocak ayının ilk haftasında ülkemizin birçok ilinde kar yağışları başladı. Yoğun kar yağışı ve soğuk hava dalgası ülkede yaşamı zaman zaman olumsuz etkiliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı son rapora göre tahmine göre bazı illerde kar yağışı etkisini bu akşamdan itibaren itibaren arttıracak. Pazar gecesi dahil olmak üzere Pazartesi, salı ve çarşamba günlerinde 0 dereceye kadar düşmesi beklenen sıcaklıklarla birlikte kar yağışı görülecek. Eskişehir'de okullar tatil edilecek mi konusunda Valilik'ten son dakika açıklaması gelmesi durumunda haberimizde yer alacaktır.

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