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  • Son Güncelleme: 06.01.2020 17:09

'de yarın mi? 7 Ocak Salı MEB Eskişehir Valiliği kar tatili açıklaması geldi mi?

7 Ocak Salı MEB Valiliği kar tatili açıklaması... Türkiye'nin birçok ilinde etkisini gösteren kar yağışlarının ardından vatandaşlar Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıları yakından takip ediyor. Aynı zamanda Eskişehir'de yaşayan öğrenci ve veliler okulların tatil olup olmadığını merak ediyor. Bu hafta birçok ilimizde kar yağışları başladı. Kar yağışları eğitim hayatını da olumsuz etkiliyor. Eskişehir'de yarın okulların tatil olup olmadığı o ilde yaşayan vatandaşların araştırdığı konuların başında bulunuyor. Eskişehir'de edilecek mi konusunda 7 Ocak Salı MEB Eskişehir Valiliği kar tatili açıklaması Valilik'ten son dakika açıklaması gelmesi durumunda haberimizde yer alacaktır.

Eskişehir'de yarın okullar tatil mi?

Eskişehir'de yarın 7 Ocak Salı okullar tatil mi? Ocak ayının ilk haftasında ülkemizin birçok ilinde kar yağışları başladı. Yoğun kar yağışı ve soğuk hava dalgası ülkede yaşamı zaman zaman olumsuz etkiliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı son rapora göre tahmine göre bazı illerde kar yağışı etkisini bu akşamdan itibaren itibaren arttıracak. Pazar gecesi dahil olmak üzere Pazartesi, salı ve çarşamba günlerinde 0 dereceye kadar düşmesi beklenen sıcaklıklarla birlikte kar yağışı görülecek. Eskişehir'de okullar tatil edilecek mi konusunda Valilik'ten son dakika açıklaması gelmesi durumunda haberimizde yer alacaktır.

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