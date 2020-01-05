Japonya'da ev hapsinde tutulan Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un Lübnan'a kaçışıyla ilgili detaylar ortaya çıktı. MNG Jet Havacılık A.Ş.'nin işlettiği 'TC-TSR' kuyruk numaralı jet, 10 kişilik aileyi İstanbul'dan Dubai'ye götürdü. Burada uçuğa binen eski ABD özel kuvvetler askeri M. L. Taylor ve G.A. Zayek'in rotası Osaka oldu. Yanlarında özel hazırlanmış ses ekipmanı konulan 2 sandık vardı. Osaka'daki havalimanında X-ray'e sığmayan sandıkların kontrolü el dedektörüyle yapıldı. Aynı jet bir gün sonra 29 Aralık saat 11:10'da Amerikalı ikiliyi İstanbul'a götürmek için havalandı. Sandıkta saklanan Carlos Ghosn da uçaktaydı ancak varlığı gizlendi.

HOSTESE KABİN YASAĞI

Amerikalılar, hostesleri "Rahatsız edilmek istemiyoruz" diyerek kabine almadı; Ghosn sandıktan çıkıp yolculuk yaptı. Akşam'ın haberine göre MNG Jet'in işlettiği 'TC-RZA' kodlu uçak 30 Aralık'ta Atatürk Havalimanı'nda şirkete ait hangarın önünde bekletildi. Osaka'dan gelen 'TC-TSR' kodlu uçak da saat 05.29'da iniş yaparak diğer jetin 20 metre yakınına park etti. O sırada apronda olan MNG Jet Ticaret ve Operasyon Müdürü Okan K., 2 yolcunun inmesini bekleyen pilot ve hostesleri gönderdi. Saat 05.33'te 'TC-TSR' kodlu jetten gri bir araçla alınan sandıklar 5 dakika içinde 'TC-RZA' kodlu jete yüklendi. Hemen ardından Okan K. da son kontrollerin yapılmasına engel olduğu uçağa binerek Lübnan'a doğru havalandı. Tek yolcu olarak adı manifestoya yazıldı. Sandıktan çıkan Ghosn da normal yolcu gibi seyahat etti. Eski CEO'yu Beyrut'a bırakan Okan K., aynı jetle geri döndü. 2 Amerikalı organizatör de İstanbul'dan tarifeli seferle Beyrut'a kaçtı.

'KİM OLDUĞUNU BİLMİYORDUM'

Ghosn'un firarıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 kişiden 5'i tutuklandı. Cezaevine gönderilen Okan K.'nın ifadesinde yardım etmemesi durumunda çocuğu ve eşine zarar verileceği şeklinde tehdit edildiğini belirterek, "Korktum. Havaalanına getirilen kişiyi jetten alıp diğer jete götürdüm. Kim olduğunu bilmiyordum." dediği öğrenildi.

UÇAKLARA TEDBİR

Jetlere el konulduğunu belirten Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Japonya'dan adli yardımlaşmayla ilgili talep gelmedi" dedi. Bakan Gül, kırmızı bültenle aranan bir fail varsa Türkiye'nin iade edebileceğini de söyledi.