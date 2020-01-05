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  • Son Güncelleme: 06.01.2020 00:02

ile görüştü

, () ile görüştü. , ve konularının ele alındığı bildirildi.

Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik görüşme

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu ile Genel Sekreteri Guterres telefon görüşmesi yaptı.

İkilinin, ABD'nin saldırısında öldürülen İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ile ve konularını ele aldıkları belirtildi.

Çavuşoğlu bugün İngiltere, Pakistan ve Katar Dışişleri Bakanları ile de telefon görüşmesi yapmıştı.

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