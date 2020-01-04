İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde görev değişimi sonrası vatandaşın gördüğü tek icraat fiyatlardaki zamlar oldu. Toplu taşıma ücretlerinde yüzde 23 ile 30 arasında artış yapan Ekrem İmamoğlu, su ve ekmek zamlarıyla da gündeme gelmişti. Şimdi de İSPARK ve İSBİKE fiyatları artırıldı. İlk olarak Eylül ayında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İSBİKE'ye ve İSPARK'a yüzde 40 ve yüzde 50 oranında zam yaptığını açıklamış, ardından gelen tepkiler üzerine geri adım atmıştı. Yeni yılla birlikte ise yeni zamlar yürürlüğe girdi. İSPARK ücretlerine yüzde 12-18 aralığında zam yapıldı.
Buna göre; kapalı otopark ücretleri 0-1 saat için 11 liradan 12,5 liraya, açık otoparklarda 1. bölgede saat ücretleri 8 liradan 9 liraya, 2. bölgede 11 liradan 13 liraya, yol kenarı otoparkları 1. bölgede 12 liradan 14 liraya, 2. bölgede 8 liradan 9 liraya çıkarıldı. Hal giriş fiyatlarında ise TIR'lar için 1 saatlik ücret 16 liraya, otomobiller için 9 liraya yükseltildi.
Buna göre; kapalı otopark ücretleri 0-1 saat için 11 liradan 12,5 liraya, açık otoparklarda 1. bölgede saat ücretleri 8 liradan 9 liraya, 2. bölgede 11 liradan 13 liraya, yol kenarı otoparkları 1. bölgede 12 liradan 14 liraya, 2. bölgede 8 liradan 9 liraya çıkarıldı. Hal giriş fiyatlarında ise TIR'lar için 1 saatlik ücret 16 liraya, otomobiller için 9 liraya yükseltildi.
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