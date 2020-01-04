Lübnan'a kaçan Carlos Ghosn, Atatürk Havalimanı'nda Türk ve Fransız eski diplomatlarla buluştu! Takvim Gazetesi yazarı Ergün Diler bugünkü yazısında Ghosn'un kaçışının perde arkasını anlattı.
İşte o yazı...
GELELİM diğer önemli konuya...
CARLOS GHOSN'a...
Kaçışına, kaçırılışına... Operasyonun içinde İSTANBUL da olunca haliyle konu çok cazip hale geldi. Getirildi! Herkes Ghosn ve eşinden, gelen müzik grubundan söz ediyor. Gerçeğin önemli kısmı yine gölgede... Durum böyle olunca BÜYÜK HAMLEYİ GÖRMEK ve anlamak zor oluyor... İsmi anılan uçak markaları, müzik aleti kutusu, kameralar, güvenlik, Türk uçuş ekibi gibi konulara girmeyeceğim. Bunlar ortalığa saçılmış durumda zaten...
Bilinmeyene gidelim birlikte...
Carlos Ghosn'ın kaçırılış hikayesi film gibi. KABUL!
Ancak bu Rothschild ailesi için Carlos Ghosn'a sadece bir teşekkürdü. Carlos Ghosn, Rothschild ailesinin Amerikan etkisini kıramadığı Japonya'da tarihi akışı değiştiren kişiydi. KONU BU!
Fransa'nın Nissan'a ortak olması, ardından Carlos Ghosn'ın CEO olarak atanması büyük bir plan içindeki küçük adımlardı.
Carlos Ghosn, batmak üzere olan Nissan'ı Rothschild ailesiyle birlikte büyüttü. Dünya pazarının en önemli markalarından biri haline getirdi.
Ardından Mitsubishi, sembolik de olsa Toyota, Honda, Mazda gibi markaların bir anda Fransız ortakları oldu.
Amerikan sisteminin elinde olan Japon otomotiv sektörü Carlos Ghosn sayesinde Rothschild ailesinin eline geçiyordu. Çok önemli Japon markaları elektrikli otomobil patent haklarını bir anlamda Carlos Ghosn'a bırakıyordu. Washington daha fazla bekleyemezdi ve operasyon başladı.
Kasım 2018'de Carlos Ghosn tutuklandı. Finansal usulsüzlük gerekçesiyle otomotiv dünyasının dahi ismi kontrol altına alınıyordu!
O andan itibaren ailenin planları da biraz darbe aldı.
Ancak anlaşmalar gerçekti.
Japon otomotiv sektörünün geleceği Nissan üzerinden Fransa'ya yani aileye bağlanıyordu. Anlaşmalar hala bunu geçerli kılıyordu. Carlos Ghosn'ın hapse girmesi, aile için büyük bir yenilgi gibi görünse de anlaşmalar tamamdı. Ancak ailenin dünyaya bir mesaj vermesi de önemliydi. Çünkü aile, kendisiyle çalışan hiç kimseyi yarı yolda bırakmazdı. Carlos Ghosn için de bu geçerliydi.
Öyle de oldu.
Ailenin Fransız istihbaratındaki çok önemli bir ekibi, Carlos Ghosn'ı bilinen müzik grubu hikayesiyle değil, çok daha gizli bir operasyonla kaçırdı. (Ayrıntıları sonra yazacağız.) Carlos Ghosn elbette Fransa'ya getirilemezdi. Çünkü Fransa, Japonya ile karşı karşıya gelmek istemiyordu. Akıllıca bir yol bulundu.
BEYRUT yolu göründü! Bu konuda Ürdün önemli bir ülkeydi. Birkaç yıl sonra Carlos Ghosn, Paris'teki evine dönecek. Ancak bu çalkantının unutulması gerekiyor. Şimdi Washington, Japonya'dan yapılan anlaşmaların iptal edilmesini istiyor.
Ancak bu o kadar da kolay değil.
Carlos Ghosn'un Paris, Amsterdam ve Rio de Janeiro'daki evleri hazırlanmıştı. Tabii bu da Amerikalılar'ın olası operasyonunu yanıltmak içindi. Carlos Ghosn, Beyrut'ta evine geldiği anda bir parti vardı. Onun için hazırlanan bu partide, Rothschild ailesinden çok önemli üyeler de hazır bulunuyordu.
Carlos Ghosn'un, nasıl kaçırıldığının gerçekte çok önemi yok. Bu olayın ortaya çıkmasını sağlayan da CIA... Hem de İstanbul'da infaz edilmesini sağladığı Cemal Kaşıkçı'nın gazetesi Washington Post üzerinden dünyaya ilan etti. CIA'deki ekip, Pentagon'u zor durumda bırakacak operasyonda Washington Post'u kandırdı.
Washington Post da bu tuzağa düştü.
Şimdi ABD, Japonya'yı kaybedemez. Geleceğin otomobil planlarını da Rothschild ailesinin eline bırakamaz. O nedenle Japonya hükümeti üzerinde baskılar artacak. Çok şiddetlenecek.
Japonlar da buna nasıl bir destek verecek o muamma.
Osaka-İstanbul-Beyrut hattının bir önemi var mı?
Uçak İstanbul'a uğramadan da Beyrut'a gidebilirdi. Ancak bu tercih edilmedi. Gizem üzerine gizem katıldı! İSTANBUL NİÇİN SEÇİLDİ PEKİ? İşte bu nokta sanırım çok önemli...
CARLOS GHOSN, Atatürk Havalimanı'nda Türk ve Fransız eski diplomatlarla buluştu. Belki bu TEŞEKKÜR buluşmasıydı! Bu görüşme 30 dakika sürdü. Bu eski diplomatlar Carlos Ghosn'un Japonya'da kısa sürede güçlenmesini sağlayan isimlerdi... Bu iki isim de çok medyatikti ve Rothschild ailesiyle çalışıyordu...
Operasyon AİLE işiydi yani... Hep yazdım ya! "İSTANBUL'suz bir şey olmayacak artık" diye... Daha yeni başladık... Bekleyelim bakalım daha neler göreceğiz...
NOT: Birbirine hiç benzemeyen olaylar da olsa Kasım Süleymani'nin öldürülmesi ile Carlos Ghosn'un kaçırılması MÜCADELE eden iki büyük aklın kapışması... Olaylara böyle bakarsak kavgayı daha iyi anlarız...
Carlos Ghosn ile eşi Carole...
Ghosn'un kaçmasına yardım ettiği gerekçesiyle İstanbul'da gözaltına alınan pilotlar N.P, Ö.B.B, S.K, B.K.S. ile şirket yöneticisi O.K. tutuklandı.
İşte o yazı...
GELELİM diğer önemli konuya...
CARLOS GHOSN'a...
Kaçışına, kaçırılışına... Operasyonun içinde İSTANBUL da olunca haliyle konu çok cazip hale geldi. Getirildi! Herkes Ghosn ve eşinden, gelen müzik grubundan söz ediyor. Gerçeğin önemli kısmı yine gölgede... Durum böyle olunca BÜYÜK HAMLEYİ GÖRMEK ve anlamak zor oluyor... İsmi anılan uçak markaları, müzik aleti kutusu, kameralar, güvenlik, Türk uçuş ekibi gibi konulara girmeyeceğim. Bunlar ortalığa saçılmış durumda zaten...
Bilinmeyene gidelim birlikte...
Carlos Ghosn'ın kaçırılış hikayesi film gibi. KABUL!
Ancak bu Rothschild ailesi için Carlos Ghosn'a sadece bir teşekkürdü. Carlos Ghosn, Rothschild ailesinin Amerikan etkisini kıramadığı Japonya'da tarihi akışı değiştiren kişiydi. KONU BU!
Fransa'nın Nissan'a ortak olması, ardından Carlos Ghosn'ın CEO olarak atanması büyük bir plan içindeki küçük adımlardı.
Carlos Ghosn, batmak üzere olan Nissan'ı Rothschild ailesiyle birlikte büyüttü. Dünya pazarının en önemli markalarından biri haline getirdi.
Ardından Mitsubishi, sembolik de olsa Toyota, Honda, Mazda gibi markaların bir anda Fransız ortakları oldu.
Amerikan sisteminin elinde olan Japon otomotiv sektörü Carlos Ghosn sayesinde Rothschild ailesinin eline geçiyordu. Çok önemli Japon markaları elektrikli otomobil patent haklarını bir anlamda Carlos Ghosn'a bırakıyordu. Washington daha fazla bekleyemezdi ve operasyon başladı.
Kasım 2018'de Carlos Ghosn tutuklandı. Finansal usulsüzlük gerekçesiyle otomotiv dünyasının dahi ismi kontrol altına alınıyordu!
O andan itibaren ailenin planları da biraz darbe aldı.
Ancak anlaşmalar gerçekti.
Japon otomotiv sektörünün geleceği Nissan üzerinden Fransa'ya yani aileye bağlanıyordu. Anlaşmalar hala bunu geçerli kılıyordu. Carlos Ghosn'ın hapse girmesi, aile için büyük bir yenilgi gibi görünse de anlaşmalar tamamdı. Ancak ailenin dünyaya bir mesaj vermesi de önemliydi. Çünkü aile, kendisiyle çalışan hiç kimseyi yarı yolda bırakmazdı. Carlos Ghosn için de bu geçerliydi.
Öyle de oldu.
Ailenin Fransız istihbaratındaki çok önemli bir ekibi, Carlos Ghosn'ı bilinen müzik grubu hikayesiyle değil, çok daha gizli bir operasyonla kaçırdı. (Ayrıntıları sonra yazacağız.) Carlos Ghosn elbette Fransa'ya getirilemezdi. Çünkü Fransa, Japonya ile karşı karşıya gelmek istemiyordu. Akıllıca bir yol bulundu.
BEYRUT yolu göründü! Bu konuda Ürdün önemli bir ülkeydi. Birkaç yıl sonra Carlos Ghosn, Paris'teki evine dönecek. Ancak bu çalkantının unutulması gerekiyor. Şimdi Washington, Japonya'dan yapılan anlaşmaların iptal edilmesini istiyor.
Ancak bu o kadar da kolay değil.
Carlos Ghosn'un Paris, Amsterdam ve Rio de Janeiro'daki evleri hazırlanmıştı. Tabii bu da Amerikalılar'ın olası operasyonunu yanıltmak içindi. Carlos Ghosn, Beyrut'ta evine geldiği anda bir parti vardı. Onun için hazırlanan bu partide, Rothschild ailesinden çok önemli üyeler de hazır bulunuyordu.
Carlos Ghosn'un, nasıl kaçırıldığının gerçekte çok önemi yok. Bu olayın ortaya çıkmasını sağlayan da CIA... Hem de İstanbul'da infaz edilmesini sağladığı Cemal Kaşıkçı'nın gazetesi Washington Post üzerinden dünyaya ilan etti. CIA'deki ekip, Pentagon'u zor durumda bırakacak operasyonda Washington Post'u kandırdı.
Washington Post da bu tuzağa düştü.
Şimdi ABD, Japonya'yı kaybedemez. Geleceğin otomobil planlarını da Rothschild ailesinin eline bırakamaz. O nedenle Japonya hükümeti üzerinde baskılar artacak. Çok şiddetlenecek.
Japonlar da buna nasıl bir destek verecek o muamma.
Osaka-İstanbul-Beyrut hattının bir önemi var mı?
Uçak İstanbul'a uğramadan da Beyrut'a gidebilirdi. Ancak bu tercih edilmedi. Gizem üzerine gizem katıldı! İSTANBUL NİÇİN SEÇİLDİ PEKİ? İşte bu nokta sanırım çok önemli...
CARLOS GHOSN, Atatürk Havalimanı'nda Türk ve Fransız eski diplomatlarla buluştu. Belki bu TEŞEKKÜR buluşmasıydı! Bu görüşme 30 dakika sürdü. Bu eski diplomatlar Carlos Ghosn'un Japonya'da kısa sürede güçlenmesini sağlayan isimlerdi... Bu iki isim de çok medyatikti ve Rothschild ailesiyle çalışıyordu...
Operasyon AİLE işiydi yani... Hep yazdım ya! "İSTANBUL'suz bir şey olmayacak artık" diye... Daha yeni başladık... Bekleyelim bakalım daha neler göreceğiz...
NOT: Birbirine hiç benzemeyen olaylar da olsa Kasım Süleymani'nin öldürülmesi ile Carlos Ghosn'un kaçırılması MÜCADELE eden iki büyük aklın kapışması... Olaylara böyle bakarsak kavgayı daha iyi anlarız...
Carlos Ghosn ile eşi Carole...
Ghosn'un kaçmasına yardım ettiği gerekçesiyle İstanbul'da gözaltına alınan pilotlar N.P, Ö.B.B, S.K, B.K.S. ile şirket yöneticisi O.K. tutuklandı.
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