Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Pompeo ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştü. Görüşmede; Irak, İran ve ikili konuların ele alındığı bildirildi.
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştü. Görüşmede; Irak, İran ve ikili konuların ele alındığı bildirildi.
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