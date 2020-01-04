AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Alevi askerin cenazesine devletin zirvesi ve genelkurmay katılmadı" şekilinde haber yapılması, tam bir yalan haber örneğidir." açıklamasında bulundu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarındansatır başları:

"Şehitlerimizi ebedi aleme uğurlarken yapılan provokatif haberler son derece üzücüdür. "Alevi askerin cenazesine devletin zirvesi ve Genelkurmay katılmadı" şeklinde haber yapılması tam bir yalan haber örneğidir.

Şehitlerimizi ebedi aleme uğurlarken yapılan devlet töreninde bir ayrımcılık yapılması asla sözkonusu değildir, olamaz. Şehadet mertebesine erişmiş her bir şehidimize devletimiz ve milletimiz şükran duygularıyla sahip çıkmaktadır.

Şehidimizin cenazesine devlet erkanı her zamanki usulüne uygun şekilde siyasetçi, kamu yöneticisi ve askeri yetkililer olarak şükran duygularıyla, rahmet dileyerek katılmıştır. Sözkonusu haber, Hükümetimizi ve Ordumuzu ayrımcılıkla itham eden bir yalan haberdir.

Zaten en başta şehidlerimizi mezheplerine göre ayırarak zikretmek başlıbaşına hastalıklı bir tavırdır. Şehid en yüce mertebeye ulaşmıştır. Her türlü aidiyetin ötesinde yüce bir makamdadır. Şehitleri mezheplerine göre ayıran haber dili sorumsuz ve ahlak dışıdır.

Hiçbir şehidimizin cenazesine katılımda ayrımcılık söz konusu olamaz. Şehidimizin içinden çıktığı milletimiz şükran duygularıyla ve rahmet dileyerek tüm şehitlerimizin cenazelerine sahip çıkmaktadır.

Şehidimiz, devlet erkanı adına Bakanımız başta olmak üzere, Valimiz ve 9'u general ve amiral olmak üzere subay, astsubay, er ve erbaş her düzeyden silah arkadaşı tarafından uğurlanmıştır.

Şehitlerimiz ülkemiz için en yüksek fedakarlığı üstlenerek, birlik içinde onurlu ve hür yaşayalım diye canlarını feda ediyorlar. Onların cenazeleri üstünden yalan haber üretmek ve ayrımcılık yapmak en büyük sorumsuzluktur ve şehitlerimize yapılan saygısızlıktır.

Milletimiz ve devletimiz tüm şehitlerimizi aynı şükran duygularıyla, rahmet dileyerek, ebediyyen saygıyla anacaktır. Şehitlerimize bir kere daha Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun."

CHP YANDAŞI MEDYADAN ŞEHİT CENAZESİ ÜZERİNDEN PROVOKASYON

Türkiye'de ülkede mezhep çatışması yaratmak isteyen ve sürekli buradan toplum çatıştırmaya çalışan bazı medya organları bu kez şehit cenazesi üzerinden büyük bir provakasyona imza attı. Irak'ta şehit olan Berkay Işık'ın cenazesine devlet yetkililerinin katılımının olmadığı yalanı ortaya atıldı ancak katılım oldukça yüksekti.

HALK TV DE YALANA ORTAK OLDU!

İkitelli Cemevi'ndeki cenaze töreni sonrası Cumhuriyet gazetesi muhabiri Alican Uludağ, Facebook hesabından Berkay Işık, İkitelli Cemevi'ndeki törene devletin zirvesinin katılmadığını ileri sürdü. Uludağ'ın hesabından alıntı yapan Halk TV ise haberi "Alevi askerin cenazesine devlet zirvesi ve Genelkurmay katılmadı" başlığıyla duyurdu..