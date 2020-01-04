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  • Son Güncelleme: 04.01.2020 15:14

Bakan Çavuşoğlu, Bakanı Zarif ile görüştü

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bakanı Zarif ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General 'nin öldürülmesi ele alındı.

Bakan Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Zarif ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu ile İranlı mevkidaşı Zarif telefonda görüştü.

Görüşmede, İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General 'nin öldürülmesi ele alındı.

SÜLEYMANİ'NİN ÖLDÜRÜLMESİ
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

Saldırıda, Süleymani ve İranlı subayların yanı sıra Mühendis'in de aralarında bulunduğu 5 Iraklıyla 10 kişi hayatını kaybetmişti.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Onun gidişiyle, onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor." ifadelerini kullanmıştı.

Ülkede 3 günlük yas ilan eden Hamaney, Süleymani'nin yerine yardımcısı Tuğgeneral İsmail Kaani'yi getirmişti.

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