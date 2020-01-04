Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 04.01.2020 20:14
  • Son Güncelleme: 04.01.2020 20:18

'ta Büyükelçiliği yakınlarına füzeli saldırı

'ın başkenti 'taki Büyükelçiliği yakınlarına füzeli saldırı düzenlendi. Irak'ın Salahaddin vilayetinde ABD askerlerinin kaldığı Beled Askeri Üssü'ne füzeli saldırı düzenlendi.

ABD Büyükelçiliği yakınlarına füzeli saldırı!

'ın başkenti 'taki Büyükelçiliği yakınlarına füzeli saldırı düzenlendi.

Irak'ın Salahaddin vilayetinde ABD askerlerinin kaldığı Beled Askeri Üssü'ne füzeli saldırı düzenlendi.

Detaylar Geliyor!

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriBağdat'ta ABD Büyükelçiliği yakınlarına füzeli saldırı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri