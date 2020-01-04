Irak'ın başkenti Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği yakınlarına füzeli saldırı düzenlendi.
Irak'ın Salahaddin vilayetinde ABD askerlerinin kaldığı Beled Askeri Üssü'ne füzeli saldırı düzenlendi.
Detaylar Geliyor!
Irak'ın başkenti Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği yakınlarına füzeli saldırı düzenlendi.
Irak'ın Salahaddin vilayetinde ABD askerlerinin kaldığı Beled Askeri Üssü'ne füzeli saldırı düzenlendi.
Detaylar Geliyor!
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