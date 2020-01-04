Son dakika: İran, vuracağı 35 ABD hedefini belirledi! Dünya diken üstünde

Onbinlerce insan, ellerinde Kasım Süleymani'nin fotoğraflarıyla törene katılıyor. Törende sıklıkla 'ABD'ye ölüm', 'Amerika'ya hayır', 'İsrail'e hayır' ve 'En büyük şeytan Amerika' sloganları atılıyor. Cenazede Irak'ın Şii Başbakanı Adil Abdulmehdi de var.