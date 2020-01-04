Son dakika: İran, vuracağı 35 ABD hedefini belirledi! Dünya diken üstünde
İranlı general Kasım Slüeymani'nin Bağdat'taki tarihi cenaze törenine on binlerce insan katılıyor, tabutu taşıyan araç ise bir Amerikan otomobil firmasına ait. Tahran yönetimi, bölgede vurulacak 35 ABD hedefinin çoktan belirlendiğini duyurdu.
04.01.2020 15:48
- Son Güncelleme: 04.01.2020 15:48
ABD'nin Bağdat havalimanında füzeyle vurduğu İranlı general Kasım Süleymani için ilk cenaze töreni, öldürüldüğü kent Bağdat'ta düzenleniyor.
Sabahın erken saatlerinde kalabalıklar Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi komutanı Ebu Mehdi el Mühendis'in cenaze töreni için sokaklara döküldü.
Onbinlerce insan, ellerinde Kasım Süleymani'nin fotoğraflarıyla törene katılıyor. Törende sıklıkla 'ABD'ye ölüm', 'Amerika'ya hayır', 'İsrail'e hayır' ve 'En büyük şeytan Amerika' sloganları atılıyor. Cenazede Irak'ın Şii Başbakanı Adil Abdulmehdi de var.
ABD saldırısında ölen Süleymani ve Mühendis'in cenazeleri, Amerikan otomobil firması Chevrolet'e ait araçla taşınıyor.
ABD saldırısında ölen Süleymani ve Mühendis'in cenazeleri, bir Amerikan otomobil firmasına ait araçla taşınıyor.