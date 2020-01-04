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  • Son Güncelleme: 04.01.2020 20:37

Son dakika: Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul ve Yalova'da hissedildi! İşte 4 Ocak

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün aktardığı son dakika bilgisine göre, saat 20.13'te Marmara Denizi'nde Yalova açıklarında 3.1 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Deprem Yalova ve İstanbul'dan da hissedildi.

Marmara Denizi'nde korkutan deprem!

Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, Marmara Denizi'nde Yalova açıklarında saat 20.13'te 3.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Kısa süreli paniğe neden olan deprem yerin 10 kilometre derinliğinde meydana geldi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

2020.01.04 20:13:03 40.7658 29.0423 10.7 -.- 3.1 2.7 CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) İlksel
2020.01.04 18:55:46 36.1783 35.9968 12.9 -.- 1.9 -.- BATIAYAZ-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2020.01.04 16:51:01 36.5267 28.7172 5.0 -.- 1.5 -.- AKDENIZ İlksel
2020.01.04 15:41:15 37.0382 39.0082 5.0 -.- 1.9 -.- NADIRE-(SANLIURFA) İlksel
2020.01.04 15:23:37 39.6228 26.4783 6.4 -.- 1.4 -.- DIBEKLI-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2020.01.04 15:23:01 40.8975 30.3287 5.2 -.- 0.9 -.- KAYRANCIK-ADAPAZARI (SAKARYA) İlksel
2020.01.04 14:31:16 40.6250 29.1560 6.7 -.- 2.5 -.- ORTABURUN-CINARCIK (YALOVA) İlksel
2020.01.04 14:21:11 36.4793 28.6943 9.4 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
2020.01.04 13:39:28 39.5312 26.2682 6.9 -.- 1.2 -.- KULFAL-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2020.01.04 13:29:06 39.4532 28.1393 5.9 -.- 1.3 -.- SALMANLI-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2020.01.04 13:27:03 39.5048 26.2805 4.7 -.- 1.3 -.- KORUBASI-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2020.01.04 13:22:46 40.2288 30.7778 0.0 -.- 1.5 -.- HIMMETOGLU-GOYNUK (BOLU) İlksel
2020.01.04 13:20:03 40.2400 30.7717 0.0 -.- 1.7 -.- HIMMETOGLU-GOYNUK (BOLU) İlksel
2020.01.04 12:51:18 36.4827 28.7022 4.9 -.- 1.5 -.- AKDENIZ İlksel
2020.01.04 12:03:16 39.4898 33.5052 0.0 -.- 1.3 -.- KARAYAKUP-CELEBI (KIRIKKALE) İlksel

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