Son dakika haberine göre FETÖ soruşturması kapsamında aranırken MİT tarafından Arnavutluk'ta yakalanarak Türkiye'ye getirilen şüpheli Harun Çelik tutuklandı. FETÖ soruşturması kapsamında aranırken MİT tarafından Arnavutluk'ta yakalanarak Türkiye'ye getirilen şüpheli Harun Çelik tutuklandı. Ayrıntılar geliyor... MİT'in Arnavutluk'ta yakaladığı FETÖ şüphelisi 'asker sorumlusu' çıktı
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