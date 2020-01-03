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  • Son Güncelleme: 03.01.2020 19:16

Son dakika: Akdeniz'de korkutan ! İşte 3 Ocak Kandilli listesi...

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Araştırma Enstitüsü'nün aktardığı son dakika bilgisine göre, Akdeniz'de Girit Adası açıklarında aynı bölgede 3.1 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

Akdeniz'de korkutan deprem!

Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, saat 18.43'te Akdeniz'de Girit Adası açıklarında 3.1 büyüklüğünde kaydedildi.

Kısa süreli paniğe neden olan deprem yerin 24 kilometre derinliğinde meydana geldi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

2020.01.03 18:43:51 34.2415 24.2353 24.4 -.- 3.1 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2020.01.03 17:51:44 40.8160 27.9532 13.3 -.- 1.9 -.- MARMARA EREGLISI ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZIİlksel
2020.01.03 14:08:53 36.5487 28.7370 7.5 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel
2020.01.03 13:46:27 38.1338 32.6257 0.0 -.- 1.0 -.- CANDIR-SELCUKLU (KONYA) İlksel
2020.01.03 13:06:16 37.1992 28.1363 0.0 -.- 1.8 -.- CIRPI-(MUGLA) İlksel
2020.01.03 12:58:35 37.2905 28.2632 0.0 -.- 1.9 -.- SALIHPASALAR-(MUGLA) İlksel
2020.01.03 12:50:59 39.4637 27.9403 5.3 -.- 1.8 -.- AKCAKOY-(BALIKESIR) İlksel
2020.01.03 12:49:34 39.3805 29.2543 0.0 -.- 1.5 -.- CALCAAGIL-EMET (KUTAHYA) İlksel
2020.01.03 12:25:32 38.0885 32.7003 0.0 -.- 0.9 -.- KARAOMERLER-SELCUKLU (KONYA) İlksel
2020.01.03 12:20:58 39.2658 27.9035 5.0 -.- 2.0 -.- COBANLAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2020.01.03 12:00:11 38.2312 41.0288 5.6 -.- 1.9 -.- ORMANDISI-SILVAN (DIYARBAKIR) İlksel
2020.01.03 11:38:43 39.6170 29.6678 0.0 -.- 1.7 -.- EGRIOZ-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel
2020.01.03 11:32:42 36.9640 28.5677 18.2 -.- 1.0 -.- DOGUSBELEN-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2020.01.03 10:49:42 38.1153 32.6258 0.0 -.- 0.8 -.- CANDIR-SELCUKLU (KONYA) İlksel
2020.01.03 09:37:10 39.9197 42.0288 16.1 -.- 1.9 -.- HARCLI-HORASAN (ERZURUM) İlksel
2020.01.03 09:30:42 38.6790 38.1593 5.0 -.- 2.2 -.- BOZTEPE-YAZIHAN (MALATYA) İlksel
2020.01.03 07:37:08 37.9642 42.9800 2.5 -.- 2.4 -.- KACIT-CATAK (VAN) İlksel

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