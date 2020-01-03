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  • Son Güncelleme: 04.01.2020 07:22

Putin'e hediyesi! Kitabın önsözünü Başkan Erdoğan yazdı

Türk Akımı’nın açılışı için 8 Ocak’ta ’ye gelecek Putin’e Türk-Rus ilişkilerini anlatan özel bir kitap hediye edilecek. Devlet Arşivleri Başkanlığı’nın arşivlerinde ilgili 100 bin belgeyi tarayarak hazırladığı kitabın önsözünü Erdoğan yazdı.

Putin'e Osmanlı hediyesi!

'nin 2020 yılındaki ilk resmi konuğu Devlet Başkanı olacak. Putin, TürkAkımı Projesi'nin açılışı için 8 Ocak'ta Türkiye'de olacak. 2020 yılının ilk resmi ziyareti olma özelliği taşıyan Putin'in Türkiye'ye gelişi için özel bir hazırlık yapılıyor. Türkiye ile Rusya arasındaki tarihi dostluğu tarihi belgelerle anlatan bir kitap hazırlanıyor. Kitabın önsözünü ise Tayyip Erdoğan kaleme alacak.

TARİHE VURGU
Yeni Şafak'ın haberine göre Türkiye - Rusya ilişkilerinin tarihi önemine vurgu yapacak kitap için Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı milyonlarca belge arasından arşivlerinde doğrudan Rusya tarihini ilgilendiren 100 binin üzerinde belgeyi taradı. Belgeler, iki ülkenin geçmişte yapmış olduğu savaşlar, barış anlaşmaları, karşılıklı iş birlikleri, ticari ilişkiler gibi pek çok konuyu içeriyor. Bunlar arasında Osmanlı-Rus anlaşmalarına yönelik belgelerin bir kitap halinde toplanması planlandı.

YETİŞTİRİLMEYE ÇALIŞILIYOR
Hazırlanacak olan bu kitap Putin'in Türkiye ziyaretine yetiştirilmeye çalışılıyor. Kitabın tamamlanması durumunda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kitabı ziyaret sırasında Rusya Devlet Başkanı Putin'e armağan etmesi bekleniyor. Kitap ile iki ülke arasındaki dostluk ve iş birliğinin ne kadar uzun bir süreci kapsadığı ortaya konulmuş olacak.

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