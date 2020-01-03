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  • Son Güncelleme: 04.01.2020 07:35

Başkan Erdoğan, Macron'u konusunda uyardı! İlk defa Esad'ı kınadılar

Başkan , Emmanuel Macron ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, telefon görüşmesi, Macron'un talebi üzerine gerçekleşti. Başkan Erdoğan görüşmede Macron'u konusunda uyarması Fransa'nın Temsilcisinin son yaptığı açıklamaya da yansıdı.

Başkan Erdoğan, Macron'u uyardı! İlk defa Esad'ı kınadılar

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Sayın Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Sayın Macron'un talebi üzerine gerçekleşen görüşmede, Libya ve Suriye başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ve ikili ilişkiler ele alınmıştır" denildi.

Dün Meclis'ten geçen 'ya tezkere kararı sonrası, dünya liderleri Cumhurbaşkanı 'la görüşmeye çalışıyor. Son görüşmelerden biri de Emmanuel Macron ile yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, telefon görüşmesi, Macron'un talebi üzerine gerçekleşti.

MACRON'A SURİYE FIRÇASI
Görüşmede, Libya ve başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ve ikili ilişkiler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Macron'u Suriye konusunda uyarması Fransa'nın Temsilcisinin son yaptığı açıklamaya da yansıdı.

İLK DEFA ESAD'I KINADILAR
Erdoğan'ın Macron'u telefonda fırçalaması sonrası ransa'nın BM Temsilcisi yaptığı açıklamada "Esad rejimi ve Rusya'nın İdlib'e yönelik bombardımanını şiddetle kınıyoruz ve bu bombardımanın derhal durdurulması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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