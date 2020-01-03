2 Ocak 2020 tarihli Resmî Gazetede yayınlanan 2020/2 sayılı karar uyarınca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Dr. Çağatay Özdemir, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Başkan Yardımcılığına atandı.
Doktora tezini Uluslararası İlişkiler alanında tamamlayan Özdemir, strateji çalışmaları, kamu diplomasisi ve Türk dış Politikası üzerine dersler verdi.
Amerikan Grand Stratejisi: Obama'nın Ortadoğu Mirası adlı kitabı kaleme aldı.
2018 yılından beri İletişim Başkanlığında görev alan Özdemir, iyi derecede İngilizce bilmektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır.
Doktora tezini Uluslararası İlişkiler alanında tamamlayan Özdemir, strateji çalışmaları, kamu diplomasisi ve Türk dış Politikası üzerine dersler verdi.
Amerikan Grand Stratejisi: Obama'nın Ortadoğu Mirası adlı kitabı kaleme aldı.
2018 yılından beri İletişim Başkanlığında görev alan Özdemir, iyi derecede İngilizce bilmektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır.
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