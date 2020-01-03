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  • Son Güncelleme: 03.01.2020 08:37

Dr. , Cumhurbaşkanlığı Başkan Yardımcılığına atandı

Resmî Gazetede yayımlanan 2020/2 sayılı karar uyarınca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Dr. , Cumhurbaşkanlığı Başkan Yardımcılığına atandı.

İletişim Başkanlığı Başkan Yardımcılığına atama
2 Ocak 2020 tarihli Resmî Gazetede yayınlanan 2020/2 sayılı karar uyarınca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Dr. , Cumhurbaşkanlığı Başkan Yardımcılığına atandı.

Doktora tezini Uluslararası İlişkiler alanında tamamlayan Özdemir, strateji çalışmaları, kamu diplomasisi ve Türk dış Politikası üzerine dersler verdi.
Amerikan Grand Stratejisi: Obama'nın Ortadoğu Mirası adlı kitabı kaleme aldı.



2018 yılından beri İletişim Başkanlığında görev alan Özdemir, iyi derecede İngilizce bilmektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır.

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