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  • Son Güncelleme: 02.01.2020 17:37

Son dakika: 'nden skandal si kararı!

sinin oylanmasına dakikalar kala 'nden son dakika açıklaması geldi. Sabah saatlerinde ni destekleme kararı alan Saadet Partisi, öğleden sonra bir anda karar değiştirdi. Kararı CHP kontenjanından vekil seçilen ve söylemleri ile sürekli FETÖ'ye destek veren Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdülkadir Karaduman, TBMM kürsüsünden deklare etti. Karaduman, "Kahraman olmak hayaliyle atılacak hiçbir adımın yanında değiliz. Libya'da atılacak adımların vebali iktidarın omuzlarındadır. Bunun ortağı olmayacağız" dedi. FETÖ savunucusu diğer SP'li vekil Cihangir İslam da, oylamaya katılmayacağını açıklamıştı.

Saadet Partisi'nden skandal Libya tezkeresi kararı!

TBMM Genel Kurulu saat 14.00'te 'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı sini görüşmek üzere Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında toplandı. Toplantı sürerken 'nden son dakika açıklaması geldi.

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdülkadir Karaduman, "Kahraman olmak hayaliyle atılacak hiçbir adımın yanında değiliz. Libya'da atılacak adımların vebali iktidarın omuzlarındadır. Bunun ortağı olmayacağız" açıklamasında ifadelerini kullandı.

"EVET" OYU VERME KARARI ALMIŞLARDI
TBMM için olağanüstü toplanmadan önce Saadet Partisi, Libya tezkeresi için 'evet' oyu verme kararı almıştı.

Saadet Partisi, Millet İttifakı ile yaptığı seçim sonuçlarına göre Meclis'te 2 sandalye ile temsil ediliyor.

CİHANGİR İSLAM PARTİSİNİN İLK KARARINI TAKMADI
Her fırsatta FETÖ'cüleri destekleyen açıklamalarda bulunan Saadet Partisi vekili Cihangir İslam, Libya tezkeresi konusunda da yine CHP ve HDP'li vekillerle birlikte hareket etti. İslam, partisi "evet" oyu vereceğini açıklamasına rağmen Twitter hesabından oylamaya katılmama kararı aldığını duyurmuştu.

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Ulvi Ungay Ulvi Ungay

Rahmetli Erbakan'ın kemikleri sızladı.Bu saadet partisinin bu kadar kısa zamanda efsane genel başkan Erbakan'ın dünya görüşü ile ilgisi kalmamış olduğunu üzülerek ve hayretle izliyorum.

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cevapla 02.01.2020 17:06
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