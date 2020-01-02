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  • 02.01.2020 16:57
  • Son Güncelleme: 02.01.2020 16:57

Son dakika: Marmara'da korkutan ! İşte 2 Ocak Kandilli Rasathanesi listesi

Kandilli Rasathanesi ve Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan açıklamaya göre Marmara Denizi'nde saat 14.18'de 3 şiddetinde bir deprem meydana geldi. AFAD depremin şiddetini 2.5 olarak açıkladı.

Marmara Denizi'nde korkutan deprem!

Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, saat 14.18'de Marmara Denizi'nde 3 büyüklüğünde kaydedildi.

Kısa süreli paniğe neden olan deprem yerin 9 kilometre derinliğinde meydana geldi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

2020.01.02 15:28:53 36.5312 28.8805 15.5 -.- 2.1 -.- FETHIYE KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2020.01.02 14:18:40 40.8352 28.3542 9.0 -.- 3.0 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2020.01.02 13:50:18 39.6055 25.9837 4.6 -.- 3.0 -.- TAVAKLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2020.01.02 13:03:22 39.3672 29.3403 0.0 -.- 1.2 -.- KOPRUCEK-EMET (KUTAHYA) İlksel
2020.01.02 12:06:02 38.2392 41.0025 3.0 -.- 1.9 -.- BABAKAYA-SILVAN (DIYARBAKIR) İlksel
2020.01.02 12:05:44 36.9020 29.2675 3.8 -.- 1.7 -.- TASCILAR-CAMELI (DENIZLI) İlksel
2020.01.02 12:00:17 37.2000 28.1423 0.0 -.- 2.0 -.- CIRPI-(MUGLA) İlksel
2020.01.02 11:56:57 38.7865 43.6533 12.0 -.- 2.4 -.- KUSCU-MURADIYE (VAN) İlksel
2020.01.02 11:54:56 37.2618 27.9973 0.0 -.- 1.7 -.- BENCIK-YATAGAN (MUGLA) İlksel
2020.01.02 11:47:22 38.7758 43.5663 5.0 -.- 1.9 -.- YUKARIGOLALAN-(VAN) İlksel
2020.01.02 11:20:18 39.6022 25.9870 5.4 -.- 2.2 -.- TAVAKLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2020.01.02 10:29:33 36.9820 27.5890 16.0 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2020.01.02 07:57:48 40.6345 29.1352 5.7 -.- 2.0 -.- CALICA-CINARCIK (YALOVA) İlksel
2020.01.02 07:41:25 34.5723 24.6627 5.0 -.- 3.1 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

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