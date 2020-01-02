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  • Son Güncelleme: 02.01.2020 14:11

Büyükelçisi Adcabi, Erdoğan'a güven mektubu sundu

'in Ankara Büyükelçisi , Başkan 'a güven mektubu sundu. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde güven mektubu sunulmasının ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Erdoğan'dan Külliye'de önemli kabul

Türkiye Cumhurbaşkanı , 'in Ankara Büyükelçisi 'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Adcabi, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Adcabi'nin, eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

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