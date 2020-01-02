Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir'in Ankara Büyükelçisi Murad Adcabi'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Adcabi, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Adcabi'nin, eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
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