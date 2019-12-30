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  • Son Güncelleme: 30.12.2019 13:29

nde 119.gün: "Oğlumu mazotla yaktılar!"

’da çocukları tarafından kaçırılan acılı ailelerin 119.gününde İl Binası önünde devam ediyor. Oğlundan haber alamayan acılı anne Güzide Demir, "Çocuğum gelmeyene kadar buradan gitmiyorum, oğlumun ayakları yanmış 2 bacağı da sakat. O zamandan beri haberim yoktu, bir ara telefon açtı üzerine mazot döküldüğünü söyledi” ifadelerini kullandı.

Evlat nöbetinde 119.gün: Oğlumu mazotla yaktılar!

Çocuklarının terör örgütü tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül'den itibaren farklı kentlerden 'a gelerek il binası önünde oturma eylemi yapan 61 ailenin umutlu bekleyişi 119'uncu gününe girdi. 5 yıl önce İstanbul'da çalışırken, terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Ömer için Kars'tan Diyarbakır'a gelen Salih Gökçe, yaz kış fark etmeden ni sürdürmeye devam edeceklerini söyledi. Gökçe, "Bugün 119 gündür buradayız, tek dileğim yeni yıl geliyor bütün ailelerin çocuklarının gelmesi. İnşallah benim oğlum da gelir, kınalı kuzum, kurban olurum sana. Bak kapımı kilitledim geldim. Senin için geldim buraya, herkes geliyor bir umut bekliyoruz. Ne şartlarda buraya geldiğimi sen daha iyi biliyorsun. Bizim için yaz kış fark etmez, biz evlat acısından kavruluyoruz. İster kar olsun isterse kış, biz buradan kalkmayacağız" dedi.

"OĞLUMU MAZOTLA YAKTILAR 2 BACAĞI DA SAKAT!
Diyarbakır'dan oğlu 4 yıl önce terör örgütü PKK tarafından alıkonulan Aziz Demir'in annesi Güzide Demir ise, oğlunun üzerine mazot döküldüğü ve 2 bacağının sakat olduğunu öğrendiğini söyledi. Demir, "Çocuğum gelmeyene kadar buradan gitmiyorum, oğlumun ayakları yanmış 2 bacağı da sakat. O zamandan beri haberim yoktu, bir ara telefon açtı üzerine mazot döküldüğünü söyledi. Annelerde hepsi gelsin, biz kaç senedir bu acıyı çekiyoruz. Ağlamaktan hasta olduk, oğlumun ayağı sakat gelemiyorlar onlar getirsin" diye konuştu.

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