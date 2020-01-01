Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni yıl dolayısıyla yayınladığı mesajda, AK Parti'nin bugüne kadar yaptığı bütün büyük icraatları anlattı. 2020'nin de daha iyi olacağını vurguladı:
Rabbim'den, 2020 yılının ülkemiz, milletimiz, dostlarımız ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum.
Türkiye, geleceğine çok daha güvenle, umutla bakıyor. 2020, emeklerimizin meyvesini topladığımız yıl olacak
Türkiye'nin otomobilini heyecanla bekliyoruz. 100 bin konut büyük ilgi gördü, her yıl devam ettireceğiz Kanal İstanbul adım adım yürüyecek...
Dün Türkiye'yi kaosla, terörle, darbeyle, krizle, istikrarsızlıkla tehdit edenler, bugün attığımız adımlar karşısındaki çaresizliklerini itiraf ediyor, uzlaşma yolları arıyor.
İnşallah 2020, bunca yıldır verdiğimiz mücadelelerin, yaptığımız fedakârlıkların, harcadığımız emeklerin meyvelerini toplamaya başladığımız bir yıl olacaktır.
TBMM BAŞKANI MUSTAFA ŞENTOP: İnsanlığın ortak mutluluğunu temin etmek gayesiyle yürüttüğümüz insani, vicdani ve ahlaki gayretlerimiz 2020 yılında da aynı inanç ve ümitle devam edecektir.
CHP GENEL BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU: 2020 yılının ülkemize, bölgemize ve tüm insanlığa demokrasi, adalet, huzur, bolluk ve bereket getireceğine duyduğum inançla tüm yurttaşlarımıza mutluluk ve sağlık diliyorum.
MHP LİDERİ DEVLET BAHÇELİ: Türk milleti 2020 yılına ümitle bakmaktadır. Cumhuriyet'in yüzüncü yıldönümünün stratejik bir hazırlık evresi olacak 2020 yılında, Türkiye'nin gücüne güç katacağı inancındayım.
HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK: Yeni yılda da milletimizin desteği ve feraseti ile ülkemiz için ortaya koyduğumuz hedefleri gerçekleştirme noktasında var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.
MİLLİ SAVUNMA BAKANI HULUSİ AKAR: TSK, bölgeye ve dünya barışına katkı sağlamaya devam edecek.
ANA ZİYARET
Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren aileleri ziyaret etti. Gözü yaşlı anneleri dinleyen Erdoğan, yeni yılda evlatlarına kavuşmalarını diledi. Erdoğan'a Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da eşlik etti.
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