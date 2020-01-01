2 Ocak 2020 af haberleri: Yeni yıla girdiğimiz şu günlerde af yasası ile ilgili son dakika gelişmeleri devam ediyor. Bu bağlama af yasası ve en son gelişmeleri haberimizde derledik. En önemli bilgi parası olmadığı için bir ekmek çalan ile gece eve giren hırsız bir tutulmayacak.

Af yasasının hangi tarihte çıkacağı henüz belli değil. Kulislerde dolaşan bilgiye göre, infaz indirimini içeren düzenlemenin 2020 Ocak ayında Meclis'e geleceği konuşuluyor. Resmi olarak tarih belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak. Geçtiğimiz günlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 10 suçtan 6'sına asla indirim yapılmaması talimatını vermişti.

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