Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 02.01.2020 10:05
  • Son Güncelleme: 02.01.2020 10:05

çıkacak mı? İkinci yargı paketi maddeleri açıklaması nedir? 2 Ocak 2020 son haber...

2 Ocak 2020 : yasasında ne araştırmaları her gün binlerce vatandaş tarafından yapılıyor. Af yasasının hangi tarihte çıkacağı henüz belli değil. Kulislerde dolaşan bilgiye göre, infaz indirimini içeren düzenlemenin 2020 Ocak ayında Meclis'e geleceği konuşuluyor. Resmi olarak tarih belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak. Peki, İkinci yargı paketinde son durum nedir? Af yasası ve ceza indirimi Meclis'e geldi mi? Af ne zaman çıkacak? İşte af yasası hakkında son haberler... MHP, 19 Mayıs 2018 tarihine kadarki suçlara ilişkin 5 yıl şartlı indirim öngören kanun teklifini 24 Eylül'de TBMM Başkanlığına sunmuştu.

Af haberleri son bilgi geldi af çıkacak mı 2020

2 Ocak 2020 af haberleri: Yeni yıla girdiğimiz şu günlerde af yasası ile ilgili son dakika gelişmeleri devam ediyor. Bu bağlama af yasası ve en son gelişmeleri haberimizde derledik. En önemli bilgi parası olmadığı için bir ekmek çalan ile gece eve giren hırsız bir tutulmayacak.
Af yasasının hangi tarihte çıkacağı henüz belli değil. Kulislerde dolaşan bilgiye göre, infaz indirimini içeren düzenlemenin 2020 Ocak ayında Meclis'e geleceği konuşuluyor. Resmi olarak tarih belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak. Geçtiğimiz günlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 10 suçtan 6'sına asla indirim yapılmaması talimatını vermişti.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriAf çıkacak mı? İkinci yargı paketi maddeleri açıklaması son durum nedir? 2 Ocak 2020 af haberleri son haber...
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri