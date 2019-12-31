Milli Piyango bileti alan vatandaşlar bir yandan da ''Milli Piyango haram mı'? Sorusunu sormadan edemiyorlar. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından güncel konular ile ilgili fetvalar yayınlanıyor. Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinde sıkça sorulan sorular bölümünde Milli Piyango oynamanın haram olup olmadığı ile ilgili açıklama iki soru başlığı altında bulunuyor. Diyanet İşleri Bakanlığı, her sene haksız kazançla elde edilen milli piyango çekilişlerine katılan kimselerde yılbaşı çekilişinin caiz olup olmadığına dair bilgilendirmede bulundu. Peki milli piyango bileti günah mı? Yılbaşı nedir, yılbaşını kimler kutlar? Yılbaşı kutlamak günah mı? İşte tüm detaylar...

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