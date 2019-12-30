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  • 30.12.2019 14:09
  • Son Güncelleme: 30.12.2019 14:09

Meteoroloji turuncu alarm vermişti! Esenler'de çatı uçurdu!

Esenler’de nedeniyle binanın çatısından düşen parçalar, araçların üzerine düştü. Yaşanan olayda 4 araç zarar görürken polis ekipleri sokağı bir süre yaya ve araç trafiğine kapattı.

Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan binanın çatısındaki yapı malzemeleri şiddetli rüzgar nedeniyle uçtu. Düşen parçalar park halinde bulunan 4 otomobile zarar verdi.

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