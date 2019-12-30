Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan binanın çatısındaki yapı malzemeleri şiddetli rüzgar nedeniyle uçtu. Düşen parçalar park halinde bulunan 4 otomobile zarar verdi.
Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan binanın çatısındaki yapı malzemeleri şiddetli rüzgar nedeniyle uçtu. Düşen parçalar park halinde bulunan 4 otomobile zarar verdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.