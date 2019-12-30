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  • 30.12.2019 11:58
  • Son Güncelleme: 30.12.2019 12:16

Bakan Soylu, terör örgütü PKK'nın iğrenç yüzünü deşifre etti: Hem yapmışlar, hem videoya almışlar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, canlı yayında terör örgütü PKK'yla ilgili çarpıcı bilgiler verdi. Bakan Soylu, "PKK hakkında elimizde Türkiye'yi sarsacak bilgiler var. Çocuklara nasıl davrandıklarına ilişkin. İğrenç insanlar bunlar, hem yapmışlar hem videoya almışlar" dedi.

Terör örgütü PKK'nın çirkin yüzünü canlı yayında anlatan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, örgütün çocuklarla olan çirkin ilişkisini deşifre ettiklerini söyledi.

"PKK SAPKIN BİR ÖRGÜT"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, canlı yayında programında açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, terör örgütüyle ilgili çarpıcı bilgileri şöyle anlattı: Ailelerin örgütteki çocuklarla teması olabiliyor. Çocuklar dönem dönem aileleri arıyorlar. Özellikle kızlar. Bunları kandırıyorlar kaçırıyorlar ve orada başka bir şey öneriyorlar. Bu çocuklar yaklaşık 1 ay sonra dönmek istiyor. Çünkü terör örgütü maalesef aynı zamanda sapkın bir örgüt. Orada Duran Kalkan diye biri var. Hedefi genç kızlardır. Şimdi bütün bu yapıların içerisinde bu çocuklar 1 aydan sonra kaçma girişiminde bulundukları zamanda nelerle karşılaştıklarını ifade ediyorlar.

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