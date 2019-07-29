Erbil'de Türk Başkonsolosluğu görevlisi Osman Köse'nin şehit edildiği saldırının baş faili Mazlum Dağ ve arkadaşlarının kime sığındığı ortaya çıktı. Güvenlik güçleri, işadamı Sıtkı Bradosti ve aşiretinin hainlere yardım ve yataklık ettiğini belirledi. Gözaltına alınan zanlılar, hapse gönderildi. Bu aşiretin ABD'nin, PKK'nın Suriye kolu olan YPG'ye yolladığı binlerce tırlık silahı, sahip oldukları Zozik Company tarafından taşındığı iddia edildi.



Irak'taki Amerikalılar için tüm gıda ve teknik teçhizatın bu şirket üzerinden gittiği belirtildi. Kerimhan'ın ABD'li olan eşinin korumaya alındığı öğrenildi.







Baba Kerimhan Bradosti'nin 1996'da Abdullah Öcalan ile Şam'da bir araya gelip, "K. Irak'tan Barzani ailesini çıkarıp PKK'nın yerleştirilmesi" için anlaşma imzaladıkları öğrenildi.

