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'de diplomatımız 'yi şehit eden teröristlerin ’ta Bradost aşiretine sığındığı ortaya çıktı

’de diplomatımız ’yi şehit eden teröristlerin, ’ta Bradost aşiretine sığındığı ortaya çıktı. Bu aşiretin geçmişte ’ya kol kanat gerdiği anlaşıldı.

İşte o aşiret

Erbil'de Türk Başkonsolosluğu görevlisi 'nin şehit edildiği saldırının baş faili Mazlum Dağ ve arkadaşlarının kime sığındığı ortaya çıktı. Güvenlik güçleri, işadamı Sıtkı Bradosti ve aşiretinin hainlere yardım ve yataklık ettiğini belirledi. Gözaltına alınan zanlılar, hapse gönderildi. Bu aşiretin ABD'nin, 'nın kolu olan 'ye yolladığı binlerce tırlık silahı, sahip oldukları Zozik Company tarafından taşındığı iddia edildi.


'taki Amerikalılar için tüm gıda ve teknik teçhizatın bu şirket üzerinden gittiği belirtildi. Kerimhan'ın ABD'li olan eşinin korumaya alındığı öğrenildi.



Baba Kerimhan Bradosti'nin 1996'da Abdullah Öcalan ile 'da bir araya gelip, "K. Irak'tan Barzani ailesini çıkarıp PKK'nın yerleştirilmesi" için anlaşma imzaladıkları öğrenildi.

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