Mersin ve Adana'da 31 Aralık Salı yani yarın okullar tatil mi? Yurdu saran soğuk hava dalgası etkili olmaya devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Mersin ve Adana'da yarın yani Salı günü yoğun kar yağışı olacak. 31 Aralık Salı günü Mersin ve Adana'da hava sıcaklığının 10 derece olacağı tahmin ediliyor. Peki, Mersin ve Adana'da bugün okullar tatil mi? Mersin ve Adana'da kar tatili için MEB ve Valilik'ten açıklama var mı? İşte detaylar...



ADANA HAVA DURUMU NASIL OLACAK? ADANA'DA KAR YAĞACAK MI?

Meteoroloji resmi internet sitesinde göre Adana'da sağanak yağış bekleniyor, yüksek kesimlere ise kar yağması bekleniyor. Hava sıcaklığının 10 derece olacağı tahmin edilirken, yarın sıcaklıkların daha da düşmesi bekleniyor.

MERSİN HAVA DURUMU NASIL OLACAK NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Mersin'de kar yağışı konusunda araştırmalar sürüyor. Mersin'de çok bulutlu sağanak yağış bekleniyor. Orada da henüz okulların tatil olup olmayacağı hakkında bir açıklama yayınlanmadı.

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KUVVETLİ SAĞANAK VE YOĞUN KAR YAĞIŞI GELİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Adana, Mersin ve Antalya'da bu geceden itibaren sağanak bekleniyor. Yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması beklenen yağışların yarın akşam saatlerine kadar süreceği tahmin ediliyor.

Muhtemel sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

DOĞU AKDENİZ'İN İÇ KESİMLERİNDE "KAR" UYARISI

Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile yükseklerinde de bu geceden itibaren yoğun kar yağışı öngörülüyor. Kar nedeniyle başta Ulukışla ile Pozantı arasındaki kara yolu ve geçitler olmak üzere İç Anadolu'yu Doğu Akdeniz Bölgesi'ne bağlayan kara yollarının olumsuz etkilenebileceği tahmin ediliyor. Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde rakımı 1000 metre üzerindeki yerlerde yarın gece saatlerine kadar yoğun (20 santimetre üzeri) kar yağışı bekleniyor.

Kar nedeniyle ulaşımda aksamalar, buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

DENİZLERDE FIRTINA BEKLENİYOR

Denizlerde de fırtına öngörülüyor. Özellikle Batı Karadeniz, Marmara ve Batı Akdeniz'de fırtınanın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Batı Karadeniz'in batısında ve Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden esen rüzgarların yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini artırarak, 6 ile 8 kuvvetinde (saatte 50 ile 75 kilometre hızında) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (saatte 90 kilometre hızında) kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın salı günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Batı Akdeniz'de bugün akşam saatlerinden sonra güney ve güneydoğu yönlerden etkisini artıracak rüzgarın, Antalya Körfezi'nde 6 ile 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın yarın öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor