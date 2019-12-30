Ankara'da 31 Aralık Salı yani yarın okullar tatil mi? Yurdu saran soğuk hava dalgası etkili olmaya devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Ankara'da yarın yani Salı günü yoğun kar yağışı olacak. 31 Aralık Salı günü Ankara'da hava sıcaklığı en düşük 0 en yüksek 2 derece olacak. Bir hafta boyunca etkisini sürdürecek kar yağışı nedeniyle, Ankara'da ikamet eden öğrenciler ile aileleri 'kar tatili olacak mı' gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Peki, Ankara'da yarın okullar tatil mi? Ankara kar tatili için MEB ve Valilik'ten açıklama var mı? İşte detaylar...

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