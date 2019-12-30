Resmi temaslarda bulunmak için Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, İstanbul'un kardeş şehri olan Saraybosna'nın SDA'lı belediye başkanı tarafından kabul edilmedi.

Göreve geldiğinden bu yana ilk yurtdışı gezisini Saraybosna'ya yapan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu 26-27 Aralık 2019 tarihlerinde Saraybosna'ya resmî bir ziyarette bulundu.

Liberal eğilimli Naşa Stranka'lı (Bizim Parti - NS) Saraybosna Kantonu Başbakanı Edin Forto ile resmî temaslar sürdürürken, İstanbul'un kardeş şehirlerinden Saraybosna Belediye Başkanı Abdulah Skaka ile görüşmemesi dikkat çekti.