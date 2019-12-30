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  • 30.12.2019 10:00
  • Son Güncelleme: 30.12.2019 10:01

'na büyük şok! 'da kabul etmediler!

Göreve geldiği günden bu yana İstanbullunun sorunlarını çözmek yerine ülke ülke gezen 'li Başkanı , ziyaret ettiği Saraybosna'da kentin belediye başkanı tarafından kabul edilmedi.

Ekrem İmamoğlu'na büyük şok!

Resmi temaslarda bulunmak için 'in başkenti Saraybosna'da bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 'nun, İstanbul'un kardeş şehri olan Saraybosna'nın SDA'lı belediye başkanı tarafından kabul edilmedi.

Göreve geldiğinden bu yana ilk yurtdışı gezisini Saraybosna'ya yapan İstanbul Büyükşehir Belediye () Başkanı Ekrem İmamoğlu 26-27 Aralık 2019 tarihlerinde Saraybosna'ya resmî bir ziyarette bulundu.

Liberal eğilimli Naşa Stranka'lı (Bizim Parti - NS) Saraybosna Kantonu Başbakanı Edin Forto ile resmî temaslar sürdürürken, İstanbul'un kardeş şehirlerinden Saraybosna Belediye Başkanı Abdulah Skaka ile görüşmemesi dikkat çekti.

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