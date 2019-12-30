Diyarbakır'ın HDP'li Silvan Belediyesi Kayyum döneminde alınan beş mühendisin işine son verdi. Edinilen bilgilere göre Aralık 2016 yılında Kayyum döneminde sözleşmeli memur statüsünde işe alınan Mimar İnayet Yaşasın, Elektrik Mühendisi Mehmet Emin Turan, Makine Mühendisi Nuriye Cihan, İnşaat Mühendisi Ömer Faruk Turan ve Harita Mühendisi İbrahim Fırat'ın sözleşmelerini Belediye başkanı Naşide Toprak imzasıyla beş mühendise gönderilen tebligatla işlerine son verildi.

31 Mart Mahalli idare seçimlerinden sonra kendi kadrosunu oluşturmaya başlayan HDP'li yönetim, ilk önce terör soruşturması kapsamında açığa alınan personelleri işe almaya başladı. Ardından üç sözleşmeli personel alımına daha gitti. İşe alınan üç sözleşmeli personelden Mimar Herdem Doğrul'un bir süre önce terör soruşturması kapsamında gözaltına alınıp serbest bırakıldığı öğrenildi.



*İşte mühendislere yapılan tebligat



İşlerine son verilen mühendislere, hizmetinin gerektirdiği pozisyona ihtiyaç kalmaması gereğince sözleşmelerinin yenilenmeyeceği yönünde tebligat verilmiş olsa da bunun tamamen asılsız olduğu, işten çıkarılmalarının asıl nedeninin sözde PKK meclisinin almış olduğu karar doğrultusunda işlerine son verildiği gelen bilgiler arasındadır.



31 Mart mahalli seçimlerinden sonra HDP, hedef tahtasına kayyum döneminde işe alınan personelleri oturttu. Silvan Belediyesi'nde kayyum döneminde işe başlayan kişilerin ilk önce tespit çalışması yapıldı. İlk önce 696 sayılı KHK kapsamında Kayyum döneminde daimi işçi kadrosuna geçirilen işçiler geçen Ramazan ayında Ramazan'da sokaklar temiz olsun bahanesini ileri sürerek personelleri hizmet binasının dışında görevlendirmeye başlamıştı.