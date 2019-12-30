31 Aralık Salı Konya'da yarın okullar tatil mi? Yurt genelinde etkili olan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Konya'da etkili olan yoğun kar yağışı ve soğuk hava dalgası hayatı olumsuz etkiliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Konya'da yarın yoğun kar yağılı olacak. Peki, Konya'da yarın okullar tatil mi? Konya kar tatili için MEB ve Valilik'ten açıklama var mı? Yer yüzünden buharlaşan su buharları, atmosferin üst seviyelerinde, ani bir soğuk hava bölgesine rastladıklarında, su damlası formuna dönüşemeden donarlar. Genellikle alçak basınç sistemindeki nem yüklü bulutlar, kar yağışına sebep olurlar.

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