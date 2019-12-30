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  • Son Güncelleme: 30.12.2019 18:03

Valilik kar tatili açıklaması var mı?

'da yani yarın okullar tatil mi? Yurdu saran soğuk hava dalgası etkili olmaya devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Konya'da yarın yani Salı günü yoğun kar yağışı olacak. 31 Aralık Salı günü Konya'da hava sıcaklığı en düşük 0 en yüksek 2 derece olacak. Bir hafta boyunca etkisini sürdürecek kar yağışı nedeniyle, Konya'da ikamet eden öğrenciler ile aileleri 'kar tatili olacak mı' gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Peki, Konya'da bugün okullar tatil mi? Konya kar tatili için ve Valilik'ten açıklama var mı? İşte detaylar... Konya'nın Hadim, Taşkent, Ahırlı, Bozkır, Akören ve Güneysınır ilçelerinde yoğun kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Konya'da yarın okullar tatil mi?

31 Aralık Salı Konya'da yarın okullar tatil mi? Yurt genelinde etkili olan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Konya'da etkili olan yoğun kar yağışı ve soğuk hava dalgası hayatı olumsuz etkiliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Konya'da yarın yoğun kar yağılı olacak. Peki, Konya'da yarın okullar tatil mi? Konya kar tatili için MEB ve Valilik'ten açıklama var mı? Yer yüzünden buharlaşan su buharları, atmosferin üst seviyelerinde, ani bir soğuk hava bölgesine rastladıklarında, su damlası formuna dönüşemeden donarlar. Genellikle alçak basınç sistemindeki nem yüklü bulutlar, kar yağışına sebep olurlar.

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