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  • 29.12.2019 15:42
  • Son Güncelleme: 29.12.2019 15:42

'dan e tam destek! 15 adet verdi!

Türkiye’nin gururu , eşsiz tasarımı ve teknolojisiyle gündemdeki yerini korumaya devam ederken bir haberi daha geldi. Süper Lig ekiplerinden , yerli otomobilden 15 adet sipariş verme kararı aldığını açıkladı.

Süper Lig ekibinden yerli otomobile tam destek

Kulübü Yönetim Kurulu, Türkiye Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) mühendis ve tasarımcıları tarafından hazırlanan ve 2022'de üretimine başlanacak olan 'Türkiye'nin Otomobili'nden 15 adet verme kararı aldı.

Kulübün resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Kulüp başkanımız Adil Gevrek ile yönetim kurulumuzun ortak kararlarıyla Yeni Malatyaspor Kulübü olarak, tanıtımı yapılan ve büyük beğeni kazanan imizden kulübümüzün kullanımı için 15 adet sipariş verme kararı aldık. Büyük camiamıza hayırlı olsun."

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