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  • 29.12.2019 16:23
  • Son Güncelleme: 29.12.2019 16:23

2000/1 ? sorgulama nasıl yapılır?

2002 Şubat askerlik yerleri için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 2000/1 celp döneminde silahaltına alınacak vatandaşlar, hangi bölgeye gideceklerini araştırmaya başladılar. MSB tarafından yayımlanan duyuruya göre merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, 2000/1 ? sorgulama nasıl yapılır?

Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

Askerlik yerleri ne zaman belli olacak? Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü (ASAL) tarafından 2020 Şubat celp döneminde silahlatına alınacak yükümlüler için duyuru yayımlandı. 2000 yılında doğanlar askere gidecekleri yer bilgisini şimdiden merak etmeye başladı. Duyuruda, askerlik yerlerinin belli olacağı tarih bildirildi. Peki, 2000/1 Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2020 Şubat askerlik yerleri sorgulama nasıl yapılır? İşte cevaplar...

2020 ŞUBAT ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü (ASAL) tarafından yapılan açıklamaya göre, seçim ve sınıflandırma sonuçları Milli Savunma Bakanlığınca 24 Ocak 2020 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacak.

Şubat 2020 sınıflandırma döneminde silahaltına alınmak isteyen yükümlülerin, 20 Aralık 2019 (dahil) tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmeti tercihini e-devletten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek yaptırmaları gerekmektedir. Yoklamasını yaptırdıkları halde askerlik hizmeti tercihini yapmayanlar mevcut bilgilerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacına göre sınıflandırma işlemine tabi tutulacaklardır.

Şubat 2020 celp duyurusu için bir sonraki sayfaya geçiniz...

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