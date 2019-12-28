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  • Son Güncelleme: 28.12.2019 20:39

İletişim Başkanlığından 'ya terör tepkisi

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İngiltere’de terör örgütü ’ye katılan bir kişinin ailesine yönelik ‘teröre mali yardım ve destek’ soruşturmasına ilişkin Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Altun, " hükümetlerinin, yabancı terörist akınını durdurmasının ve terör örgütüne katıldıkları için bu şahıslar hakkında yasal işlemler başlatmasının vakti çoktan geldi." dedi.

İletişim Başkanlığından Avrupa'ya terör tepkisi

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "PKK/YPG, Türkiye için olduğu kadar, bölgesel istikrar ve Avrupa'nın güvenliği açısından da bir tehdittir. Müttefiklerimiz, bu terör örgütüne verdikleri desteği sonlandırmalı ve Avrupa vatandaşlarının bu terör örgütüne katılmasını görmezden gelmeye son vermelidir" dedi.

İletişim Başkanı Altun, İngiltere'de terör örgütü 'ye katılan bir kişinin ailesine yönelik başlatılan teröre mali yardım ve destek soruşturması hakkında, açıklamada bulundu. Altun, birçok lının YPG saflarında yer aldığını belirterek, "Avrupa hükümetlerinin, yabancı terörist akınını durdurmasının ve terör örgütüne katıldıkları için bu şahıslar hakkında yasal işlemler başlatmasının vakti çoktan geldi. PKK/YPG, Türkiye için olduğu kadar, bölgesel istikrar ve Avrupa'nın güvenliği açısından da bir tehdittir. Müttefiklerimiz, bu terör örgütüne verdikleri desteği sonlandırmalı ve Avrupa, vatandaşlarının bu terör örgütüne katılmasını görmezden gelmeye son vermelidir. PKK/YPG de DEAŞ gibi bir terör örgütü olarak kabul edilmeli ve o şekilde muamele görmelidir" ifadelerini kullandı.

Altun, terörizmin her türüyle mücadelede en hayati hamlelerden birinin, para kaynağını kesmek olduğunu belirterek, İngiltere makamların YPG/'ya aktarılan mali desteği kovuşturma kararını memnuniyetle karşıladıklarını kaydetti.

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