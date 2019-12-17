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  • Son Güncelleme: 17.12.2019 11:27

Son dakika: Kosova uyruklu 2 , ülkelerine sınır dışı edildi

Son dakika haberine göre , Kosova uyruklu 2 yabancı savaşçı in ülkelerine gönderildiğini duyurdu. Bakanlık açıklamasında teröristlerin ülkelere iade sürecinin devam ettiğini belirtti.

Bakanlık duyurdu: 2 terörist daha paketlendi

, Kosova uyruklu 2 yabancı savaşçı in ülkelerine gönderildiğini duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün, 2 Kosova uyruklu Yabancı Terörist Savaşçı, ülkelerine sınır dışı edildi. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

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