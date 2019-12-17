İçişleri Bakanlığı, Kosova uyruklu 2 yabancı savaşçı teröristin ülkelerine gönderildiğini duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün, 2 Kosova uyruklu Yabancı Terörist Savaşçı, ülkelerine sınır dışı edildi. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.