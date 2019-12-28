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  • Son Güncelleme: 28.12.2019 17:43

Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, tezkeresi için muhalefetten randevu talep etti

Son dakika haberi... Bakan Çavuşoğlu, tezkeresi konusunda bilgi vermek için pazartesi gününe CHP lideri 'dan randevu istedi. Kılıçdaroğlu'nun randevu talebine olumlu yanıt verdiği öğrenildi.

Çavuşoğlu muhalefetten randevu talep etti

CHP Genel Başkanı Kemal , tezkeresine ilişkin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşecek.

Alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu tezkere konusunda bilgi vermek amacıyla Kılıçdaroğlu'ndan randevu talebinde bulunduğu ve Kılıçdaroğlu'nun söz konusu talebe olumlu yanıt verdiği bildirildi.

Çavuşoğlu'nun pazartesi günü öğle saatlerinde CHP Genel Merkezi'ni ziyaret ederek, Libya konusunda Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşeceği öğrenildi.

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