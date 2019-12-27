Yunanistan'ı çıldırtan o kare!

Yunan tarafının tepkisini çeken son olaylardan biri birkaç gün önce meydana geldi. İtalyan Deniz Kuvvetleri ITS ZEFFIRO fırkateyni liman ziyareti kapsamında 24 Aralık'ta Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'na geldi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre ziyaret süresince konuk gemi Komutanı ve personeline Doğu Akdeniz'de icra edilen faaliyetler ile Akdeniz Kalkanı Harekâtı hakkında bilgilendirme yapıldı.





'TÜRKLER AKDENİZ'DE İNİSİYATİFİ ELE ALDI'

Hürriyet'in haberine göre Yunanistan'daki Liberal adlı savunma ve politika haberleri yayımlayan sitede yer alan analizin bir bölümü şöyle:

"Türkler Akdeniz'de güç gösterisiyle inisiyatifi ele geçirdi. Ne yazık ki Avrupa'dan beklenen yardım gelmedi. İtalya ve Fransa'nın Doğu Akdeniz'e birer gemi göndermesi yeterli değil, AB tarafından sert yaptırımlar uygulanmadığı sürece Yunanistan'a fayda sağlamayacak' ifadeleri yer aldı.





'ABD'YE GÜVENEMEYİZ'

Palou adlı internet sitesindeki analiz ise şöyle:

"Türklerin Libya'da yayılma hedeflerini açıkça ilan ettiği bir dönemde, ABD Uçak Gemisi Görev Grubunun Türk fırkateynleri ile yaptığı eğitim rastgele bir faaliyet değil. Türkler bu şekilde ABD'nin kendilerine müdahale etmeyeceği mesajı veriyor. ABD oldukça ilginç bir tutum izliyor, bir yandan bu tarz eğitimler yaparken diğer yandan Senato'da Türklere karşı yaptırım kararlarını görüşüyorlar. ABD' bölgede tarafsız kalma stratejisi izliyor, Türklerle eğitim yaparken aynı zamanda sözde anlaşmayı da kınadı"

'BİZ YARDIM BEKLERKEN, İTALYANLAR TÜRKLERLE...'

Bir başka analizde ise Türk-İtalyan ilişkilerindeki yakınlığın Yunan tarafında oluşturduğu hayal kırıklığı ve endişe şöyle dile getiriliyor:

"Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ın çıkarlarının korunması için İtalya'dan fırkateyn beklenirken, bölgede bulunan İtalyan fırkateyninin Akdeniz Kalkanı Harekatı kapsamında Türklerle eğitim yaptı. Bu durum ilerleyen zamanlarda da farklı olmayacak.'

Military.gr adlı sitedeki yazıda da İtalya'ya karşı Yunanistan'ın neden dikkatli olması gerektiği tarihi örneklerle açıklanıyor:

"Doğu Akdeniz'de İtalyan fırkateyninin olması Yunanistan için önemli ancak geçmişin unutulmaması gerekir. I.Balkan Savaşı'nda İtalya 12 Adalar'ı kendi egemenlik alanı olarak ilan etti, Yunanistan ve Arnavutluk'u sömürge bölgesi seçti. II.Dünya Savaşı'nda da İtalya ilk zamanlarda Almanya'nın yanında yer alarak Yunanistan'ı işgal etti. İtalyanların kendi çıkarları doğrultusunda gerekirse Türklerle bir arada olabilir, bu yüzden Doğu Akdeniz'de bulunan İtalyan fırkateyninin Yunanistan'ı çok sevindirmemesi ve Yunanistan'ın dikkatli olması gerekir"

