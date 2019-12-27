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  • 27.12.2019 11:45
  • Son Güncelleme: 27.12.2019 11:45

ihbar etti: motosiklete binip kaçtı

'da sabah yürüyüşü yaparken ve kamuflajlı birini fark eden Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı 'in ihbarı üzerine harekete geçen polis, çevrede arama yaptı. nin motosiklete binip gözden kaybolduğu belirlendi.

'Kar maskeli şüpheli' ihbarı polisi harekete geçirdi

Olay, saat 09.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi, Akdeniz Bulvarı'nda meydana geldi. Sabah sporu için evden çıkan Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı , evinin yakınında kamuflajlı ve birisi olduğunu fark etti.

Türel, bunun üzerine evinin yakınındaki polis noktasına ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye, çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bulvar üzerinde ve ara sokaklarda arama yapan polis sonuç alamadı.

Güvenlik kameralarını takibe alan polis, kamuflajlı ve kar maskeli kişinin motosiklete binip gözden kaybolduğunu belirledi.

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