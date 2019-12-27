Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un vefatının yıl dönümü vesilesiyle sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.
Bakan Albayrak, paylaşımında "İstiklal ateşini tüm varlığı ile hissederek şiirlerine nakşeden, milletimizin en zor zamanlarında İstiklal Marşını hediye ederek toplu vuran yüreklere güç veren büyük mütefekkir ve münevver Mehmet Akif Ersoy'u vefatının 83. yıl dönümünde rahmet ve minnetle anıyoruz." ifadelerine yer verdi.
Bakan Albayrak, paylaşımında "İstiklal ateşini tüm varlığı ile hissederek şiirlerine nakşeden, milletimizin en zor zamanlarında İstiklal Marşını hediye ederek toplu vuran yüreklere güç veren büyük mütefekkir ve münevver Mehmet Akif Ersoy'u vefatının 83. yıl dönümünde rahmet ve minnetle anıyoruz." ifadelerine yer verdi.
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