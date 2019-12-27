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  • 27.12.2019 11:20
  • Son Güncelleme: 27.12.2019 11:20

Bakan Albayrak'tan mesajı

Bakan Albayrak: İstiklal ateşini tüm varlığı ile hissederek şiirlerine nakşeden, milletimizin en zor zamanlarında İstiklal Marşını hediye ederek toplu vuran yüreklere güç veren büyük mütefekkir ve münevver ’u vefatının 83. yıl dönümünde rahmet ve minnetle anıyoruz.

Albayrak: Rahmet ve minnetle anıyoruz
Hazine ve Maliye Bakanı , İstiklal Şairimiz 'un vefatının yıl dönümü vesilesiyle sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.



Bakan Albayrak, paylaşımında "İstiklal ateşini tüm varlığı ile hissederek şiirlerine nakşeden, milletimizin en zor zamanlarında İstiklal Marşını hediye ederek toplu vuran yüreklere güç veren büyük mütefekkir ve münevver Mehmet Akif Ersoy'u vefatının 83. yıl dönümünde rahmet ve minnetle anıyoruz." ifadelerine yer verdi.

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