Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Başkanları toplantısında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Kanal İstanbul karşıtı açıklamalar yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na "Kanal İstanbul projesi sana ait değil, bize aittir. Bunun kararını verme yetkisi bize aynı zamanda Büyükşehir Belediye Meclisine aittir. Senin böyle bir yetkin yok. Bunun kararını zaten verdik. Biz bu işi yapacağız.

Kanal İstanbul bir devlet projesidir. Kurumların görevi devletin aldığı kararları yerine getirmektir. Bu görevi yerine getirmeyenler millete ve hukuka hesabını verir." dedi.





MİLLETİMİZİN ONAYINI ALDIK

Biz büyükşehir başkanlığımızdan başlayarak 25 yıldır İstanbul'a yeni eserler kazandırmanın gayreti içinde olduk. Milletimizin hayır duasını aldığımız pek çok eseri ülkemize kazandığımızı görüyoruz. Bunun son örneği İstanbul Havalimanı... Şu ana kadar 50 milyonun üzerinde yolcuya en üst standartlarda hizmet verdi. Türkiye'ye küçük düşünmek küçük davranmak yakışmaz. Kanal İstanbul böyle bir projedir. Kanal İstanbul akşam yatıp sabah aklımıza gelen anlık proje değil. Milletimizin de onayını aldık. Kanal İstanbul 45 km uzunluğu, limanları, köprüleri, demir yolu, lojistik merkezleriyle dünya çapında eser olacaktır.



YAKINDA İHALEYE ÇIKACAK!

Kanal İstanbul'un proje ve inşa süreciyle ilgili hazırlıklar tamamlanıp yakında ihaleye çıkılacaktır. Kanal İstanbul projesinin kararı verilmiştir. Belli bir aşamaya da gelinmiştir. Ya, yap-işlet-modeli olacak ya da milli bütçe ile yapacağız.

Biz İstanbul'a ve Türkiye'ye kazandırılacak Kanal İstanbul'a muhalefetin de destek olmasını isterdik. Ana muhalefetin başı müteahhitleri tehdit ediyor. Sen gelmeyeceksin, gelemezsin de... Biz bunu yaptırmayız, yapanlara da parasını ödemeyiz diyecek kadar akıl mantık dışı... Çocukların kendi aralarında evcilik oynarken bile etmeyecekleri söz.. Karşı çıkıyorsanız hesabını, kitabınızı, alternatifinizi ortaya koyarsınız. Bizi de milleti de ikna edersiniz mesele biter.







"BİLİMSEL İZAHINI YAPAMIYORLAR"

Projeye niçin karşı çıktıklarının mantıklı, bilimsel izahını yapamıyorlar. Kimi bunu hangi parayla yapacaksın diyor. Projenin modeli yap-işlet-devret yani finansmanı zaten kendi içinde. CHP tarihi boyunca her önemli projeye karşı çıktı. Madem karşı çıkıyorsunuz alternatifinizi ortaya koyun.

Çevre ve deprem meselesi dahil 56 kurumdan görüş alınmıştır. Şimdi sahiplenmeye çalıştıkları Marmaray'ı engellemek için Avrasya Tünelini sabote etmek için neler yaptıklarını dün gibi hatırlıyoruz.

İstanbul bu deniz trafiğini kaldırmıyor. Kanal İstanbul'u İstanbul Boğazı'ndaki deniz trafiğinin bir alternatifi olarak planlıyoruz.



"İSTEMEZÜKÇÜ ZİHNİYET..."

Milletimiz Türkiye'yi bu istemezükçü zihniyetin eline bırakmadı, bundan sonra da bırakmayacak. Türkiye'nin bu projeden el edeceği gelir maliyetini kısa sürede çıkartacak. Kanal İstanbul'un Montrö sözleşmesiyle ilgili her hangi bir ilgisi yoktur. Tamamen Türkiye'nin kendine ait bir su yolu olarak faaliyet gösterecek."